Одинцово, Московская область, 4 июня, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Дольщики обанкротившейся компании АО ГК «СУ-155» получат квартиры в жилом комплексе «Лайково» в Московской области на общих основаниях, заявил 4 июня заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин.

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«Все, кто должны получить квартиры, их получат, без приоритета», — цитирует Стасишина РИА Новости.

По его словам, дольщики «СУ-155» такие же дольщики, как и остальные люди, которые купили квартиру в ЖК «Лайково».

Напомним, «Лайково» — жилой проект «СУ-155», которая в апреле была признана банкротом. Достройкой жилья занимался один из крупнейших застройщиков Подмосковья — Urban Group. Однако в конце мая в компании сообщили о приостановке продаж в связи с аудитом организации.

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