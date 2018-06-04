Мышкин, Ярославская область, 4 июня, 2018, 14:03 — ИА Регнум. В Учемском музее села Учма Ярославской области появится экспозиция «Своя лодка. Старухи о любви». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в НЧУК «Учемский музей».

Учма

Проект сельского музея получил грант Российского фонда культуры. В течение нескольких лет сотрудники музея записывали интервью с жительницами деревень Мышкинского района, главной темой которых была любовь. Эти рассказы и станут основой экспозиции.

Посетители услышат фрагменты этих записей. Любовных историй в романтически-литературном понимании здесь нет. У многих были юношеские грезы, но замуж никто не по любви не вышел. О любви говорили по-разному. Кто-то говорил, что любовь — это привычка, кто-то — что это секс. Кто-то — что это как за коровой вместе ухаживать. Кто-то вообще не встречал, только в фильмах видел. Человек, который живет в деревне, несколько по-иному на это смотрит. Если не уродилась картошка, значит, нужно есть репу. Но всё равно все знают, что весной на деревьях набухнут почки и появятся листья. И на свою жизнь они так же смотрят», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор НЧУК «Учемский музей» Елена Наумова.

В интервьюировании участвовали женщины старше 85 лет. Некоторых из них уже нет в живых. Помимо аудозаписей, в экспозиции, которая разместится в деревенском амбаре, будут представлены различные предметы.

«Одна женщина рассказывала, что ее муж напивался и падал на улице. А она привозила его домой на корыте. В этом была ее любовь. И у нас в экспозиции будет корыто. Или, например, будет миска. В деревнях муж и жена часто ели из одной миски. Считалось, что те, кто едят из одной посуды, встретятся после смерти», — рассказала Елена Наумова.

Посетители новой экспозиции смогут не только услышать рассказы деревенских бабушек о любви и увидеть связанные с темой вещи, но и совершить прогулку на лодке по Волге, на берегу которой и расположено село Учма. Открытие ожидается в конце лета 2018 года.