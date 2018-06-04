Программа оздоровления банков: Нацбанк Казахстана терпит рекордные убытки
Астана, 4 июня, 2018, 14:03 — ИА Регнум. По итогам 2017 года чистый убыток Национального банка Казахстана составил 1,2 трлн тенге ($3,62 млрд), что в 9,5 раза больше, чем в 2016 году, сообщает 4 июня аналитический портал Finprom со ссылкой на данные консолидированной финансовой отчетности.
Больше всего на увеличение расходов повлияли меры поддержки банковского сектора республики. Расходы на оздоровление банков составили 507,5 млрд тенге ($1,53 млрд).
Средства, выделенные в рамках программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, были выделены пяти банкам Bank RBK — 160 млрд тенге ($483 млн), Евразийский банк — 150 млрд тенге ($453 млн), АФТБанк и Цеснабанк — по 100 млрд тенге ($302 млн), и Банк ЦентрКредит — 60 млрд тенге ($181 млн).
Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в 2018 году программа Нацбанка по оздоровлению банков, имеющих плохие показатели, будет закрыта.