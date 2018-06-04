Астана, 4 июня, 2018, 14:03 — ИА Регнум. По итогам 2017 года чистый убыток Национального банка Казахстана составил 1,2 трлн тенге ($3,62 млрд), что в 9,5 раза больше, чем в 2016 году, сообщает 4 июня аналитический портал Finprom со ссылкой на данные консолидированной финансовой отчетности.

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный банк Казахстана

Больше всего на увеличение расходов повлияли меры поддержки банковского сектора республики. Расходы на оздоровление банков составили 507,5 млрд тенге ($1,53 млрд).

Средства, выделенные в рамках программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, были выделены пяти банкам Bank RBK — 160 млрд тенге ($483 млн), Евразийский банк — 150 млрд тенге ($453 млн), АФТБанк и Цеснабанк — по 100 млрд тенге ($302 млн), и Банк ЦентрКредит — 60 млрд тенге ($181 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в 2018 году программа Нацбанка по оздоровлению банков, имеющих плохие показатели, будет закрыта.