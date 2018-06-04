Москва, 4 июня, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Высказывания депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской («Единая Россия») в адрес великой княгини Марии Владимировны и ее сына князя Георгия Михайловича прокомментировал директор канцелярии главы Российского Императорского дома Александр Закатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

«Остаётся только сожалеть о духовном состоянии госпожи Поклонской…, — сказал Закатов в беседе с RT. — Очень странно, что проявление любви и патриотизма со стороны Императорского дома у неё вызывает злобу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июня в Крым с официальным визитом прибыли глава дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее сын князь Георгий Михайлович. На легковом автомобиле они проехали по Крымскому мосту.

Позже депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») заявила, что прием самопровозглашённых «монархов» не делает России чести.

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