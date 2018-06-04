Симферополь, 4 июня, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Из пяти тысяч нарушений норм противопожарной безопасности в Крыму устранили только пятую часть. Об этом журналистам 4 июня заявил начальник главного управления МЧС России по Крыму Сергей Шахов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Балаклава

«На 255 объектах выявлено пять тысяч нарушений, к административной ответственности привлечено 75 юридических лиц и 329 должностных лиц. 1107 нарушений уже устранено», — отметил специалист.

По его словам, спустя полтора месяца после начала проверок судом было принято решение о приостановке деятельности 26 объектов с массовым пребыванием людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая жители Севастополя вышли на митинг, протестуя против закрытия и возможного сноса зданий крупнейшего торгово-развлекательного центра в городе «Муссон».

По словам собственника здания Владимира Плотки, это дискриминация его предприятия и фальсификация фактов того, что в действительности происходит.

В правительстве же настаивают, что в зданиях ТРЦ осталось множество проблем с противопожарной безопасностью.