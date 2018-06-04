Улан-Удэ, 4 июня, 2018, 13:37 — ИА Регнум. В Бурятии по состоянию на 4 июня 2018 года установлено 88 эпизоотических очагов бешенства. Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Мухоршибирском районе, где выявлено 69 случаев. На прошлой неделе бешеная лиса напала на человека в сельском поселении Верхний Саянтуй в ДНТ «Космос» (пригород Улан-Удэ).

Pxhere.com Оскал бешеной лисы

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, план мероприятий по предотвращению распространения бешенства у животных был озвучен 4 июня на планерном совещании у главы Бурятии Алексея Цыденова.

«Необходимо усилить работу по предотвращению распространения бешенства и отлову безнадзорных собак, а также объективному контролю с предоставлением отчёта. Начались летние каникулы — прошу глав районов ещё раз организовать разъяснительную работу, чтобы родители и дети знали, в какое медицинское учреждение обращаться в случае укуса, а также какие службы необходимо информировать о местах обитания безнадзорных животных», — сказал Цыденов.

С ноября 2017 года в регионе специалисты лабораторно подтвердили диагноз «бешенство» у 109 животных в семи районах республики. В основном это заболевание находили у лис, волков и крупного рогатого скота.

В целом, по оценкам республиканских властей, «ситуация улучшается». В правительстве Бурятии утверждают, что Джидинский, Закаменский и Бичурский районы уже «оздоровлены от бешенства».

Вакцинировано более 130 тысяч сельскохозяйственных и домашних животных в эпизоотических очагах и в угрожаемых зонах. Эта работа продолжается.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на начало апреля 2018 года в Бурятии был зарегистрирован 81 лабораторно подтвержденный случай бешенства.

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