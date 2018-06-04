Оренбург, 4 июня, 2018, 13:39 — ИА Регнум. От Оренбуржья для Владимира Путина подготовлен вопрос о ценах на бензин. Тема остается актуальной и болезненной. Из-за регулярного роста цен растёт недовольство граждан, которое готово вылиться в публичные акции протеста.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

«Что происходит с ценами на бензин? Если цены на бензин поднимаются, поднимаются цены на все. Я из региона, из Оренбургской области, и нас это очень сильно волнует», — отправила оренбурженка вопрос в единый центр по приёму сообщений для программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Напомним, 7 июня программа выйдет в прямой эфир. У граждан есть возможность задать острые, злободневные вопросы президенту России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Оренбургская область в апреле стала лидером среди российских регионов по динамике цен на автомобильное топливо. За месяц рост составил более 18%. Тенденция продолжилась в мае. В первый день лета, 1 июня, Федерация профсоюзов Оренбуржья заявила, что люди готовы выйти с протестом на улицу, если на рынке нефтепродуктов ситуация не изменится для граждан в лучшую сторону. Профсоюзы ограничились пока письмом президенту с информированием о сложившейся в регионе ситуации.

Лидер оренбургских профсоюзов Ярослав Чирков сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что профсоюзную организацию готовы поддержать оренбуржцы, которые не являются её членами, поскольку тема цен на топливо касается всех. Подорожание бензина провоцирует рост цен на промышленные и продовольственные товары, а также ускоренную инфляцию.

В мессенджерах и соцсетях пользователи иронизируют по поводу роста цен на автомобильное топливо, отмечая, что при таких темпах увеличения стоимости бензина скоро придется брать кредиты для заправки своих машин.