Чита, 4 июня, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Власти Забайкалья с завидной регулярностью благодарят лесопожарные формирования за своевременное обнаружение и оперативное реагирование на очаги возгораний, но число пожаров и их площадь при этом растут ужасающими темпами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лерой Апдайк. Лесной пожар

По данным регионального министерства природных ресурсов, сейчас на территории лесного фонда Забайкальского края действуют 83 лесных пожара. Горит 23 078 га леса в Могочинском, Нерчинско-Заводском, Хилокском, Петровск-Забайкальском, Улетовском, Каларском, Тунгиро-Олекминском, Тунгокоченском районе. Но локализованы только пять лесных пожаров на общей площади 657 га в Петровск-Забайкальском и Улетовском районе.

Из официального сообщения можно сделать вывод, что более 20 тысяч гектаров леса тушить никто не собирается, поскольку большая часть действующих лесных пожаров находится на труднодоступных и удаленных землях Каларского, Тунгиро-Олекминского, Тунгокоченского районов (их общая площадь составляет 21 356 га).

«Причиной возниконовения этих пожаров являются грозовые разряды. По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики, прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен», — пояснили в региональном ведомстве природных ресурсов.

Тем временем, прокурорам Забайкальского края известна другая причина лесного бедствия — слабая материально-техническая подготовка к пожароопасному сезону.

«Анализ состояния законности показывает, что уровень подготовки инспекторского состава администраций особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения по вопросам организации и тушения лесных пожаров является недостаточным. Значительная часть ООПТ не обеспечена охраной лесопожарных формирований.

Отсутствует соответствующая инфраструктура, например, пожарные наблюдательные пункты. Периодичность авиационного мониторинга лесов ООПТ не соблюдается», — заявлял ранее руководитель Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры (БМПП) Сергей Зенков.

Он назвал вопиющими случаи, когда выяснилось, что из 20 единиц техники 19 находились в неисправном состоянии, но при этом были включены в план тушения.

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Об аналогичных нарушениях в преддверие пожароопасного сезона говорил также начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Забайкальского края Александр Трухин. Выяснилось, что даже в пределах утверждённой штатной численности Читинская авиабаза и «Забайкаллесхоз» укомплектованы кадрами на 50%, «Забайкалпожспас» — на 90%.