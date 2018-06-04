Ташкент, 4 июня, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Государственная инспекция по карантину при кабинете министров Узбекистана (Узгоскарантин) с начала 2018 года вернула в Россию более 1 тыс. тонн семенного картофеля, в котором обнаружено грибковое заболевание фитофтороза, сообщает 4 июня «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на Узгоскарантин.

Винсент Виллем ван Гог. Едоки картофеля. 1885

Ведомством в 2018 году был предотвращён ввоз на территорию республики более 70 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции. Из-за обнаружения вредных организмов был запрещен ввоз в Узбекистан картофеля из Голландии, Казахстана и Пакистана.

Напомним, в январе 2017 года Россия и Узбекистан подписали протокол о соблюдении фитосанитарных норм при ввозе в РФ плодоовощной продукции из республики. Стороны также ведут работу по созданию «зеленого коридора», в рамках которого контрольные службы двух стран будут работать в единой электронной системе.