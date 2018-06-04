Atlantico: Эммануэль Макрон – Горбачев Европейского союза?
Париж, 4 июня, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Реформатор, сменивший на посту безынициативного лидера и решивший изменить свою закоснелую страну, политик, чей курс сразу же нашел горячий отклик в сердцах остального мира, особенно во время заграничных поездок вместе со своей супругой. Энергичный человек, омолодивший политическую систему своей страны, труженик, поднявшийся на вершины власти благодаря партийной верхушке.
К кому можно применить эти эпитеты, к Михаилу Горбачёву, поспособствовавшему развалу Советского Союза, который он намеревался реформировать, или к нынешнему президенту Франции Эммануэлю Макрону, который по-прежнему убежден в возможности реформировать Францию без трансформации принципов еврозоны, задается вопросом Эдуар Юссон в статье для французского издания Atlantico.
Автор прослеживает целый ряд аспектов, указывающих на схожесть бывшего генерального секретаря СССР и нынешнего главы Елисейского дворца. В частности, как и Горбачёв, занявший свой пост после «импульсивного» Никиты Хрущева и «пассивного» Леонида Брежнева, Макрон был избран после импульсивного Николя Саркози и пассивного Франсуа Олланда.
Избрание Макрона, который едва ли помнит горбиманию западной прессы по поводу выдвижения Горбачева, было встречено столь же тепло. И к власти оба лидера пришли в сложное для своих стран время: в частности, у Франции темпы экономического роста в последние годы снизились до 2%.
Явственнее всего, подчеркивает автор, сходство Горбачёва и Макрона продемонстрировала церемония награждения президента Франции Международной премией имени Карла Великого, которая состоялась 10 мая нынешнего года. На мероприятии присутствовали члены Европейских совета, комиссии, парламента, которых было легко спутать с членами «Политбюро», Центрального комитета Верховного совета КПСС, а также Академии наук СССР.
Запутаться было несложно потому, что обуржуазившиеся революционеры Даниэль Кон-Бендит и Хавьер Солана аплодировали Макрону с той маской вежливой скуки, с какой это делали участники съезда КПСС. Но всё изменилось после того, как слово взял сам Макрон и зал проснулся от энергичных слов выступающего.
Роднит Макрона и Горбачёва еще и то, что глава Елисейского дворца обращается к основателям ЕС с тем же идеализмом, с которым последний генсек СССР призывал вновь открыть Ленина. При этом, как и Горбачёв, Макроне очевидным образом недооценивает глубинных действующих на сегодняшний день сил.
И Макрон, и Горбачёв достигли вершин власти в своих странах также похожим образом. На руководящий пост Горбачёва выдвинул председатель КГБ СССР Юрий Андропов, увидевший упадок советской экономики и задумавший перестройку. Макрон же вылетел из гнезда министерства экономики Франции, которое находится в здании постсоветского стиля и в котором уже на протяжении многих лет понимали всю хрупкость экономики республики.
Напомним, до своего избрания Эммануэль Макрон был инвестиционным банкиром, а также занимал пост министра экономики в правительстве премьер-министра Франции Мануэля Вальса. Он также создал собственное движение «Вперёд, Республика!». С его избранием многие связывали надежду на реформирование не только Франции, но и ЕС. Макрон также стал для определенных кругов олицетворением свежей энергии и больших целей, благодаря которым можно было положить конец постоянным разговорам о кризисе ЕС.