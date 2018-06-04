Париж, 4 июня, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Реформатор, сменивший на посту безынициативного лидера и решивший изменить свою закоснелую страну, политик, чей курс сразу же нашел горячий отклик в сердцах остального мира, особенно во время заграничных поездок вместе со своей супругой. Энергичный человек, омолодивший политическую систему своей страны, труженик, поднявшийся на вершины власти благодаря партийной верхушке.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

К кому можно применить эти эпитеты, к Михаилу Горбачёву, поспособствовавшему развалу Советского Союза, который он намеревался реформировать, или к нынешнему президенту Франции Эммануэлю Макрону, который по-прежнему убежден в возможности реформировать Францию без трансформации принципов еврозоны, задается вопросом Эдуар Юссон в статье для французского издания Atlantico.

Автор прослеживает целый ряд аспектов, указывающих на схожесть бывшего генерального секретаря СССР и нынешнего главы Елисейского дворца. В частности, как и Горбачёв, занявший свой пост после «импульсивного» Никиты Хрущева и «пассивного» Леонида Брежнева, Макрон был избран после импульсивного Николя Саркози и пассивного Франсуа Олланда.

Избрание Макрона, который едва ли помнит горбиманию западной прессы по поводу выдвижения Горбачева, было встречено столь же тепло. И к власти оба лидера пришли в сложное для своих стран время: в частности, у Франции темпы экономического роста в последние годы снизились до 2%.

Явственнее всего, подчеркивает автор, сходство Горбачёва и Макрона продемонстрировала церемония награждения президента Франции Международной премией имени Карла Великого, которая состоялась 10 мая нынешнего года. На мероприятии присутствовали члены Европейских совета, комиссии, парламента, которых было легко спутать с членами «Политбюро», Центрального комитета Верховного совета КПСС, а также Академии наук СССР.

Запутаться было несложно потому, что обуржуазившиеся революционеры Даниэль Кон-Бендит и Хавьер Солана аплодировали Макрону с той маской вежливой скуки, с какой это делали участники съезда КПСС. Но всё изменилось после того, как слово взял сам Макрон и зал проснулся от энергичных слов выступающего.

Роднит Макрона и Горбачёва еще и то, что глава Елисейского дворца обращается к основателям ЕС с тем же идеализмом, с которым последний генсек СССР призывал вновь открыть Ленина. При этом, как и Горбачёв, Макроне очевидным образом недооценивает глубинных действующих на сегодняшний день сил.

И Макрон, и Горбачёв достигли вершин власти в своих странах также похожим образом. На руководящий пост Горбачёва выдвинул председатель КГБ СССР Юрий Андропов, увидевший упадок советской экономики и задумавший перестройку. Макрон же вылетел из гнезда министерства экономики Франции, которое находится в здании постсоветского стиля и в котором уже на протяжении многих лет понимали всю хрупкость экономики республики.

Напомним, до своего избрания Эммануэль Макрон был инвестиционным банкиром, а также занимал пост министра экономики в правительстве премьер-министра Франции Мануэля Вальса. Он также создал собственное движение «Вперёд, Республика!». С его избранием многие связывали надежду на реформирование не только Франции, но и ЕС. Макрон также стал для определенных кругов олицетворением свежей энергии и больших целей, благодаря которым можно было положить конец постоянным разговорам о кризисе ЕС.