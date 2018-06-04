Санкт-Петербург, 4 июня, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга рассматривают по меньшей мере три варианта решения проблемы так называемого «моста глупости», в который постоянно врезаются «Газели» и другие грузовые автомобили. До радикального решения проблемы на подъездах к мосту на Ленсоветовской дороге усилят систему предупреждений. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Https://vk.com/igor_albin «Мост глупости» (скриншот страницы И.Албина «ВКонтакте»

По поручению вице-губернатора комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) разработаны варианты возможного увеличения подмостового габарита, чтобы прекратить череду застреваний, достигшую показателя в 150 машин.

Вариант №1 предусматривает заглубление отметки проезжей части Ленсоветовской дороги до нормативного подмостового габарита в пять метров (сейчас он составляет всего три метра). Однако фактическое устройство полутоннеля потребует расширения данной развязки, при отсутствии возможности устройства свайного основания для подпорной стенки. «Этот вариант сложно реализуем, требует дополнительной проработки», — отметили в аппарате вице-губернатора.

Вариант №2 предусматривает устройство прокола пятиметровой высоты под Софийской улицей севернее существующего проезда под «мостом глупости». Стоимость его реализации оценивается в 400 млн руб., он потребует существенного увеличения площади развязки и выноса инженерных сетей из пятна застройки.

Вариант №3 предполагает закрытие злополучного проезда для общего пользования. В этом случае всем водителям, двигающимся со стороны Петро-Славянки в сторону Колпино, придется делать 8-километровый крюк. «Такой вариант может привести к повышению аварийности в местах разворота на Софийской улице за счет увеличения интенсивности транспорта, осуществляющего разворот», — признали в городской администрации.

Пока специалисты выбирают вариант решения проблемы, специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» нанесли дополнительную светоотражающую двухцветную разметку на всю ширину подмостового пространства моста (низ пролетного строения). Разметка нанесена с обеих сторон по ходу движения транспортных средств и хорошо видна водителям в любое время суток, заявляют в Смольном.

Также в настоящий момент происходит установка «лежачего полицейского» при подъезде к мосту со стороны Ленсоветовской дороги, необходимые дорожные знаки уже появились в минувшие выходные.

Кроме того, заменена ограничительная планка на П-образной опоре со стороны Ленсоветовской дороги. Ее смонтировали на всю ширину проезжей части, что не позволяет водителям объезжать её. В момент проезда негабаритного автомобиля происходит достаточно жесткий удар о кузов транспортного средства, привлекающий внимание отвлекшихся водителей. С другой стороны от моста также устанавливается дополнительная Г-образная опора, чтобы разместить ограничительную планку на всю протяженность дороги. Эти меры должны вовремя предупредить водителей, что под мостом они не проедут.

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Напомним, мост был построен в 2009 году и передан в эксплуатацию в 2014 году. Изначально подмостовой проезд был спроектирован высотой в 5 метров, по нормативу, но при разработке рабочей документации на строительство подрядная организация с согласия властей уменьшила габарит до 3 метров. С этого времени началась эпопея застреваний под мостом легких грузовиков с тентами, число таких случаев 27 мая 2018 года достигло 150.

«Считаю примером глупости и управленческой бездарности решения, принятые в отношении этого моста в период его проектирования и строительства. Кто-то попытался сэкономить на этой важной и необходимой людям стройке, волюнтаристски отложил в сторону параметры проектной документации и уменьшил подмостовой габарит. Этим руководителям должно быть стыдно за плоды своего труда. Всё, что сегодня возможно сделать для минимизации глупостей 2008−2009 годов, мы обязательно сделаем», — заявил вице-губернатор Игорь Албин.

Добавим, что Смольный обратился к сервисам «Яндекс.Карты», «Ситигид», «Navitel» и «2gis» с предложением ограничить построение маршрутов под «мостом глупости» и ввести в эти системы возможность информирования водителей об опасности, которая им грозит.