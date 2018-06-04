Михайловка, Волгоградская область, 4 июня, 2018, 12:54 — ИА Регнум. В Волгоградской области двое жителей города Михайловка были госпитализированы после нападения стаи бродячих собак. Об этом сообщили 4 июня в экстренных службах региона.

Давид де Конинк. Нападение собак. XVII века

По сведениям ИА «Новости Волгограда», нападение на местных жителей 21 и 28 лет произошло на пустыре, пострадавшим пришлось отбиваться от нападавших животных ногами. В итоге молодые люди получили травмы стоп и голеней, с которыми и обратились в Центральную районную больницу.

Отмечается, что пострадавшим был назначен профилактический курс терапии, их жизни в настоящее время ничто не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня на чукотских оленеводов в районе села Биллингс впервые за много лет напал бурый медведь. Двое пострадавших смогли добраться до стоянки в 50 км от села и затем были госпитализированы. У одного из оленеводов повреждена рука, другой получил травму ноги. Хищника, напавшего на людей, пришлось застрелить.

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