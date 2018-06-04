Берлин, 4 июня, 2018, 12:58 — ИА Регнум. После покупки американского концерна Monsanto немецким концерном Bayer название американской фирмы будет упразднено. Однако продукты Monsanto сохранят свои имена и станут частью фирменных товаров немецкого концерна, 4 мая сообщает DPA

Sebastian Rittau Bayer

О своём намерении купить Monsanto Bayer сообщил ещё в мае 2016 года. Так как Bayer и Monsanto работают почти по всему миру, необходимо было получить разрешения на покупку от 30 стран. Bayer выполнил все требования, но цена покупки всё равно оказалась выше, чем первоначально планировалось. Отрасли производства, которые Bayer обязали продать, также превысили изначально планируемые.

В марте 2018 комиссия ЕС уже одобрила это приобретение, но официально состоявшейся она будет считаться с 7 мая, с этого момента «Bayer станет единоличным владельцем Monsanto Company, сообщил Leverkusener Pharma-und agrarchemiekongern. Все правительственные разрешения были представлены. Теперь дорогостоящее приобретение (56 млрд) переходит под управление германской фирмы».

С приобретением Monsanto фондовый индекс Германии Dax становится крупнейшим в мире поставщиком гербицидов и семян. За неделю до заключения сделки министерство юстиции США выставило условия, которые сильно затруднили сделку. Теперь для компенсации убытков Bayer Chart хочет собрать €6 млрд. Концерн выставил на продажу 74,6 млн. акций по цене 81 евро за акцию. Это ниже текущей цены акций Bayer приблизительно на 20 процентов.