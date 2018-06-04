Иркутск, 4 июня, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Предпринимаемые правительством меры по регулированию внутреннего топливного рынка пока не привели к желаемым результатам. Больше всего подорожало дизельное топливо. К примеру, в Иркутске его стоимость приближается к отметке в 50 рублей за литр, и власти города разрешили провести акцию против повышения цен на бензин 7 июня, сообщает сайт иркутской мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Напомним, 7 июня анонсирована и прямая линия с президентом Владимиром Путиным, для которой руководство Федерации автомобилистов России уже записало видеовопрос по поводу стремительно растущей цены бензина. Правда, иркутская акция пройдёт гораздо позднее — с 21:00 до 21:30 местного времени в сквере имени Кирова. В заявке на её проведение указана тысяча человек.

«Участники планируют запустить в небо шары», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, стремительный рост цен на топливо наблюдается в последние месяцы во всех регионах России. По мнению экспертов, его спровоцировал рост цен на нефть, ослабленный рубль и потеря контроля за ситуацией на топливном рынке со стороны регуляторов ФАС и Минтопэнерго.