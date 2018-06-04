Рязань, 4 июня, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Прокуратура Рязанской области выявила многочисленные нарушения правил пожарной безопасности в детско-юношеских спортивных школах региона. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба ведомства. Проверка прокуратуры показала, что в спортивных учреждениях были закрыты эвакуационные двери, а пути к эвакуации загромождены.

Марина Каширская ИА REGNUM Эвакуационная лестница

Всего нарушения нашли в шести спортивных школах. Например, в спортшколе в Скопинском районе не работала автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения людей при пожаре. Всего здесь было нарушено более десяти пунктов правил пожарной безопасности.

По результатам проверки прокуратура направила представление министру физической культуры и спорта Рязанской области. Оно было рассмотрено.

«Приняты меры по устранению нарушений, усилению контроля деятельности подведомственных учреждений, руководители перечисленных детско-юношеских спортивных школ привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, массовые проверки мест, где проводят свое время дети, начались в России после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В том числе сотрудники прокуратуры проверяли и ТРЦ. Многие из них оказались потенциально опасными для жизни и здоровья людей. Например, в Рязанской области проверяющие нашли более 700 нарушений. В конце мая сообщалось, что на рассмотрении в судах находилось 11 исков о приостановлении деятельности торговых центров до устранения нарушений.