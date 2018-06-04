Москва, 4 июня, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Парламентарии всех стран должны осознать свою роль в установке мирового баланса и сохранении связей между народами. Об этом в ходе открытия Международного форума «Развитие парламентаризма» заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«В мире, в котором начинает преобладать политика односторонних санкций и рушатся межгосударственные отношения, депутаты могут помочь сохранить доверие и связь между народами. Тем более парламентарии, представляя интересы избирателей, прекрасно понимают бессмысленность и бесперспективность санкционной политики», — заявил Володин.

Он отметил, что сохранение и развитие связей между парламентами разных стран позволит «быстрее восстановить в мире атмосферу здорового прагматизма».

Международный форум «Развитие парламентаризма» проходит в Москве 4−5 июня по инициативе и под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. По его словам, на форуме впервые собралось беспрецедентное количество участников — участие в мероприятии принимают более 400 парламентариев из 96 стран мира, а также российские и иностранные эксперты и представители международных парламентских организаций.