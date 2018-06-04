Калуга, 4 июня, 2018, 12:46 — ИА Регнум. В Калужской области более 66% жителей получают государственные и муниципальные услуги в электронном виде. По данным регионального органа статистики, это выше планового значения 2017 года на 6%. Как сообщили 4 июня корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экономического развития региона, в настоящее время калужанам в этой форме доступно 60 государственных и муниципальных услуг.

Minsvyaz.ru Портал госуслуг. Разбивка зарегистрированных пользователей по годам

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Так, в частности, жители региона могут подать заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг и получить в многофункциональном центре на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца, а также выдачу (переоформление) разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Дополнительно предусматривается организация предоставления в электронной форме по «гибридной схеме» таких услуг, как выдача градостроительного плана земельного участка, а также приём заявлений и выдача документов о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

По мнению губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, сотрудники федеральных, региональных и муниципальных органов власти должны подать пример населению активнее пользоваться госуслугами. Также глава региона поручил руководству министерства экономического развития области организовать работу по созданию специализированных многофункциональных центров для малого бизнеса.

Добавим, что в настоящее время к высокоскоростной информационно-коммуникационной сети исполнительных органов власти региона подключены 1849 учреждений.