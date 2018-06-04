Нью-Дели, 4 июня, 2018, 12:46 — ИА Регнум. По сообщению агентства Синьхуа, поступившему 3 июня, вооруженные силы Индии провели очередное успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Агни-5». Это средство доставки обладает дальностью до 8 тыс. км и способно нести ядерный боезаряд.

Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Пуск межконтинентальных баллистических ракет

Как известно, Индия является формально непризнанным, но по факту официальным ядерным государством с 1998 года. Тогда была проведена серия испытательных ядерных взрывов, первая с 1974 года, когда было испытано первое индийское ядерное устройство.

Что касается ракетной техники, то «Агни-5» — первая модель стратегического носителя, превышающего дальность 5 тыс. км. Нынешнее, четвертое по счету, испытание оказалось таким же успешным, как и предыдущие, проведенные в 2012, 2013 и 2015 годах.

С точки зрения текущей политики, испытание прошло на фоне 17-й международной конференции «Шангри-Ла» в Сингапуре, на котором приоритетными стали вопросы региональной безопасности, а с главным докладом выступил индийский премьер-министр Нарендра Моди. Кроме того, меньше недели остается до саммита ШОС в китайском портовом городе Циндао (провинция Шаньдун).

Синьхуа сообщает, что пуск был произведен с полигона на острове Абдул-Калам в восточном индийском штате Кадиша.