Симферополь, 4 июня, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Директора симферопольских парков Александра Шабанова взяли под стражу по обвинению в жестоком избиении собственного сотрудника. После нападения начальника мужчина с многочисленными побоями попал в больницу, где ему впоследствии удалили селезёнку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. США Избиение

«Он задержан в рамках расследуемого уголовного дела по подозрению в совершении преступления согласно статье 91 УПК РФ. В качестве меры пресечения ему избрано содержание под стражей», — уточнили в крымском МВД.

Родственники пострадавшего не намерены идти на мировую, желая добиться справедливости:

«Мой отец — помощник Шабанова — работает в Гагаринском парке. В последнее время из-за его странных и невыполнимых указаний у них были разногласия по рабочему процессу.

В очередной раз после того, как он начал орать, папа возразил ему. Шабанов достал из кустов дубину и начал его жестоко избивать», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM сын потерпевшего Алексей Батищев.

По его словам, медики позже зафиксировали на теле множественные ушибы, синяки и гематомы, разрыв селезёнки и кровоизлияние в брюшную полость мужчины.

«Я хочу, чтобы восторжествовала справедливость. Шабанов должен отвечать за свои поступки. Он должен сидеть в тюрьме. За всё время он ни разу не позвонил, чтобы извиниться перед моим отцом и спросить, как он себя чувствует», — подчеркнул Алексей Батищев.

Напомним, 21 мая на автотрассе «Ялта — Севастополь — Гаспра» с участием пьяного инспектора ДПС ГИБДД произошла авария, в которой погибли женщина и годовалый ребёнок. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». 23 мая обвиняемый был взят под стражу, при этом он лишь частично признал себя виновным.