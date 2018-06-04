Москва, 4 июня, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Парламентариям всех стран следует объединиться и найти пути противодействия новым вызовам и проблемам, которые угрожают сегодня всему миру. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе приветственного слова на открытии Международного форума «Развитие парламентаризма».

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Необходимо искать пути совместного противодействия новым вызовам и угрозам: терроризму, наркотрафику, ксенофобии, вмешательству во внутренние дела суверенных государств. Вклад в эту общую работу должны внести парламенты наших стран», — отметил Володин.

По его словам, сегодня необходимо избегать единообразия парламентских институтов во всех странах.

«Напротив, было бы правильно на основе нашего многообразия, различного опыта сближать наши подходы по вопросам, требующим совместных решений», — заявил Володин.

Международный форум «Развитие парламентаризма» проходит в Москве, участие в мероприятии принимают парламентарии и эксперты из 96 стран мира, а также представители 11 международных парламентских организаций.