Якутск, 4 июня, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Общественная организация «Якутия — наше мнение», реализующая в республике проект «Противодействие коррупционным правонарушениям», жалуется на противодействие со стороны министерства по развитию институтов гражданского общества. Общественникам было отказано в проведении публичного мероприятия на тему борьбы с коррупцией по тем предлогом, что это не входит в компетенцию ведомства, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Якутия — Наше мнение» Степан Петров.

Soumyadeep Paul Заклеенный рот

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«Я ответственно заявляю, что Министерство по развитию институтов гражданского общества Якутии занимается организацией публичных мероприятий антикоррупционной направленности. В доказательство прилагаю письмо-приглашение от данного министерства №2736-гс от 24.04.2017 г. на публичное мероприятие антикоррупционной направленности: круглый стол «Общество и коррупция — актуальные вопросы», — пояснил общественник.

Он уверен, что государственные органы должны содействовать реализации приоритета антикоррупционной политики России, в том числе посредством участия и организации мероприятий по этой теме. Министерство должно было оказать содействие в его проведении, что входит в его функции и полномочия, также считает Степан Петров. Более того, в положении о работе ведомства содействие реализации антикоррупционной политики России прописано как приоритет. Там также указано, что минобщество обязано поддерживать общественные инициативы против коррупции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая стало известно, что министерство по развитию гражданского общества Якутии нарушило закон, не предоставив место для проведения митинга по просьбе общественника Эрэла Васильева. Согласовывать акцию протеста отказывались, ссылаясь на то, что площадь, где она была запланирована, занята. Но никаких мероприятий в заявленное время там не проводилось. Эрэл Васильев обратился в Якутский городской суд, и его иск было рассмотрен 29 мая. Инстанция пришла к выводу, министерство развития гражданского общества республики дважды нарушило закон, не согласовав мероприятие, и предписало исправить ситуацию. В ответ ведомство, ссылаясь на исполнение решения суда, предложило общественнику провести митинг в 7.00 или в 20.00.

Эрэл Васильев предполагает, что в проведении мероприятия ему отказывают потому, что он пытается согласовать митинг объединённой оппозиции. На акции простеста запланированы выступления представителей политических объединений «Гражданская платформа», «Справедливая Россия», «Сомо5о куус», а также предпринимателей и представителей общественных организаций.

«Это будет публичное заявление оппозиционеров о себе как о политической силе, — пояснил Эрэл Васильев. — Мы планируем заявить о том, что оппозиция намерена бороться на парламентских выборах и преодолеть тем самым монополию «единороссов». На митинге мы будем предлагать конструктивные решения проблем Якутии, а не просто критиковать власть».