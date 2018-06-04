Москва, 4 июня, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Срок действия закона о потребительской корзине в Москве, принятый летом 2013 года, может быть продлен до 2021 года. Соответствующую рекомендацию в адрес депутатов приняли 4 июня члены комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потребительская корзина

Выступавшая на заседании комиссии первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева пояснила, что в действующей потребительской корзине большинство показателей «значительно выше, чем заложено в методических рекомендациях Минтруда».

По словам Грачевой, указанный подход обеспечивает в столице более высокую величину прожиточного минимума, а значит, влияет на выплаты пособий на детей и малообеспеченным семьям.

Теперь за продление срока действия закона должны проголосовать депутаты Мосгордумы.

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