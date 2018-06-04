Калуга, 4 июня, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Калужская область принимает участие в проекте, направленном на раннее выявление у женщин рака молочной железы. Данная патология занимает первое место в структуре онкозаболеваний женщин. Ежегодно злокачественные новообразования молочной железы диагностируют более чем у 500 жительниц региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, проект реализуется по инициативе НПАО «Амико» при поддержке ФОМС и Национального медицинского исследовательского центра радиологии Министерства здравоохранения РФ, а также Калужского областного клинического онкологического диспансера.

James Palinsad Символ борьбы с раком молочной железы

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В регионе с апреля начали работать передвижные медицинские комплексы, оснащённые современным цифровым оборудованием. С их помощью можно выявить даже миллиметровые образования, которые не видны на аналоговом оборудовании. За первый месяц в тестовом режиме выполнено свыше 1,2 тыс. исследований, выявлено более 20 случаев злокачественных новообразований, в том числе на ранней стадии. Всего же на 2018 год запланированы дополнительно 27 тысяч маммографических исследований. Женщины, у которых будет выявлена патология, пройдут дополнительное обследование и лечение в областном клиническом онкодиспансере.

Напомним, особое внимание на необходимость организации качественной своевременной диагностики онкологических заболеваний в марте 2018 года в послании Федеральному собранию РФ обратил президент России Владимир Путин. Глава государства предложил реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию.