Москва, 4 июня, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Народы стран Европы настроены на улучшение отношений с Россией, однако на позицию Евросоюза оказывают сильное влияние ряд международных организаций, которые не всегда отражают мнение правительств и депутатов парламентов государств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил член сената Испании, бывший председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт на Международном форуме «Развитие парламентаризма».

Рене Магритт. Кривое зеркало. 1928

«Были приняты решения, которые были основаны на решениях международных организаций, далёких от стремления стран Европейского союза. Естественно, нам приходится принимать компромисс, и мы, как всегда, приходим к компромиссу. Но я считаю, что мы должны наладить такие отношения, от которых будут выигрывать все страны Европы, в том числе и Россия», — заявил Аграмунт.

По его словам, решения должны быть приняты правительствами и депутатами парламентов, которые были выбраны народом, а сами депутаты разных государств должны активнее сотрудничать в рамках международных организаций и форумов.

«Я настаиваю на том, что политические решения должны приниматься правительствами и выбранными народом депутатами — не организациями, которые не являются выборными, как некоторые некоммерческие организации, которые оказывают давление на принятие решений, как произошло в Парламентской ассамблее Совета Европы. Я отказываюсь принимать это», — подчеркнул Аграмунт.

Он отметил, что в Европейском союзе в этом отношении уже наблюдаются серьёзные изменения, что даёт надежду на улучшение отношений с Россией в будущем.