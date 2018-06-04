Вашингтон, 4 июня, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют Китаю опубликовать полную информацию о погибших в ходе студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, сообщает 4 июня Reuters.

Джефф Уайднер 19-летний Ван Вэйлинь встал перед танковой колонной, вынудив её остановиться. Площадь Тяньаньмэнь. 1989

События, произошедшие 29 лет назад, до сих пор вызывают противоречивые оценки. По данным правозащитников, количество смертей колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч.

Напомним, 4 июня 1989 года в Пекине произошли массовые беспорядки, студенты, вышедшие на главную площадь страны, требовали политических перемен. Власти отправили на подавление беспорядков танки, что привело к многочисленным смертельным случаям, но приостановило, как отмечают эксперты, разрушительные процессы в государстве.