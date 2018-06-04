Анкара, 4 июня, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Контингент вооруженных сил Турции покинул иракский район Сидакан, сообщает агентство Prensa Latina 4 июня со ссылкой на местные власти.

Турецкий солдат

Группа турецких солдат вторглась в Ирак 2 июня в ходе военной операции против «Рабочей партии Курдистана», которую Турция рассматривает как террористическую организацию. Местные жители отказались помогать какой-либо из сторон вооруженного конфликта.

Анкара признала вторжение своих войск вглубь территории Ирака на 27 км в рамках борьбы с курдской организацией.