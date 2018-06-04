Чебоксары, 4 июня, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Главного государственного перевозчика в Чувашии — ГУП «Чувашавтотранс», где введена процедура наблюдения, проверят аудиторы. Соответствующий аукцион по оказанию аудиторских услуг опубликован на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Автобус «Чувашавтотранса»

Заказчиком выступает «Чувашавтотранс», предложив за услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 223 тыс. рублей. Источник финансирования — собственные средства предприятия. Согласно документу, речь идёт о проверке финансового состояния за 2016−2017 годы.

«Целью обязательного аудита является мнение аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия, содержащую сведения, составляющие государственную тайну», — говорится в документе.

Аудиторы должны будут проверить учредительные документы «Чувашавтотранса», провести аудит внеоборотных активов, капитала, расчётов, забалансовых счетов, материально-производственных запасов и денежных средств, затрат на производство и для целей бухгалтерского учета, а также аудит формирования финансовых результатов и распределения прибыли. Проверкой будут охвачены головное предприятие и филиалы в Канаше, Шумерле, Алатыре, Козловке, Новочебоксарске, Урмарском и Ядринском районах.

Из аукционной документации

Согласно документу, в 2016 и 2017 годах «Чувашавтотранс» сработал с убытком соответственно 30 881 и 11 515 тыс. рублей (прибыль до налогообложения).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2018 года на «Чувашавтотрансе» ввели процедуру наблюдения. Отмечалось, что долги по обязательным платежам на предприятии превысили 120 млн рублей. Ранее глава минтранса Владимир Иванов отмечал, что проблема «Чувашавтотранса» «не решалась 10 лет». На одном из совещаний глава Чувашии Михаил Игнатьев констатировал, что троллейбусное управление в Чебоксарах, государственное предприятие «Чувашавтотранс» оказались у разбитого корыта, так как им достались убыточные маршруты.

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