Брюссель, 5 июня, 2018, 06:21 — ИА Регнум. Прецедент начала ХХ века, связанный с разрушением старых империй и образованием на их месте новых «экспериментальных» государств, вот что может послужить парадигмой для решения нынешних проблем Европейского союза. Почему т.н. метод Сайкса-Пико может найти для себя новое применение в новую эпоху, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

После окончания Первой мировой войны на территориях трех из четырех разрушившихся империй: Австро-Венгерской, Османской и Российской появились новые государства, выстраивающие новые национальные принципы и занятые борьбой за доказательство своей исторической дееспособности. Реакция Ватикана была в тот момент направлена на то, чтобы вести миссионерскую работу на языках новых государств, отпочковавшихся от старых империй. Особую критику вызывало соглашение Сайкса-Пико, определившей раздел зон французского и английского правления на Ближнем Востоке.

Учет исторических мест расселения народов это соглашение не предусматривало, и поэтому заслужило от Ватикана критику как «навязывание европейской воли». Теперь же этот процесс заставляют вспомнить новые реалии современной Европы, в которой актуализируются старые линии политических и национальных разломов и добавляются разломы всё новые.

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