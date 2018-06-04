Москва, 4 июня, 2018, 12:26 — ИА Регнум. В ситуации безответственного поведения политиков, именно парламентская дипломатия должна снижать градус международной напряженности. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии международного форума «Развитие парламентаризма» 4 июня.

Джордж Хили. Миротворцы. 1868

«Роль института парламентаризма в современных условиях кризиса систем международного права и глобальной безопасности возрастает. Когда эффективность международных институтов и соглашений подрывается безответственным поведением политиков и ряда государств, парламентская дипломатия может и должна содействовать снижению конфронтации и конфликтного потенциала, укреплению доверия между странами и народами», — отметил Володин.

Спикер Госдумы поблагодарил представителей иностранных парламентов и международных парламентских организаций, которые принимают участие в форуме, а также приехавших на мероприятие ученых и экспертов.

Международный форум «Развитие парламентаризма» под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина проходит в Москве 4−5 июня. На мероприятии собрались более 400 парламентариев из 96 стран мира, а также российские и иностранные эксперты и представители международных парламентских организаций.