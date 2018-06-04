Москва, 4 июня, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Вернуть международную стабильность, которая была утеряна из-за санкций, можно только за счет уважения стран друг к другу и выполнения решения ООН. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии международного форума «Развитие парламентаризма».

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«Необходимо вернуть международную стабильность, утерянную в результате санкционных и информационных войн. Вернуть ее можно только на основе взаимного уважения государств друг к другу и выполнения решений ООН», — заявил Володин.

Он отметил, что сегодня важно добиться того, чтобы правила и стандарты поведения, принятые на международном уровне, соблюдались бы всеми странами без исключения.

«Попытки при помощи санкционного давления воздвигать новые «стены» и «барьеры» противоречат принципам глобального развития: открытости, солидарности, взаимозависимости и коллективной ответственности. В результате сужается пространство для диалога. А те, кто вводят односторонние санкции, сами себя изолируют от происходящих в мире интеграционных процессов», — отметил Володин.

Международный форум «Развитие парламентаризма» проходит 4−5 июня в Москве по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина. Участие в мероприятии принимают парламентарии и эксперты из 96 стран мира, а также представители 11 международных парламентских организаций.