Тирасполь, 5 июня, 2018, 05:04 — ИА Регнум. Усилия Приднестровской Республики по укреплению политической самостоятельности и экономической независимости требуют большего внимания и поддержки со стороны Москвы, рассказывает автор ИА REGNUM Денис Симонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

Занятость населения, особенно молодежи, износ инфраструктуры и экономический кризис — вот что тревожит руководство и народ Приднестровья. Преодоление этих бед — забота приднестровских чиновников. Но эти же негативные моменты стараются использовать и соседние с Приднестровьем страны, в первую очередь Молдавия, стараясь извлечь прибыль из чужого затруднения или достичь своих политических целей.

На этом фоне проявляемое Россией равнодушие в вопросах политического лидерства по отношению к Приднестровью и слабая помощь в выстраивании долгосрочной стратегии выглядит тревожно. Какие из последних событий особенно четко выявили эту тенденцию, способную в перспективе создать серьезные трудности, преодолевать которые придется и Москве и Тирасполю?

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