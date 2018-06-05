Вашингтон, 5 июня, 2018, 04:20 — ИА Регнум. С предложением Греческой православной архиепископии выйти из подчинения Константинопольского патриархата с получением автокефалии или даже перевести Константинопольский патриархат в США выступил американский бизнесмен греческого происхождения Эфстатиос Валиотис на церемонии присуждения ему звания почетного доктора богословия. Что стоит за этим заявлением, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По словам Валиотиса, не могут американские православные греки «управляться небольшой группой людей, которые находятся в Турции, не имеют паствы и цели, без работы и с другой повесткой — что будет в случае греко-турецкого конфликта, кто поможет нашей церкви?». В то время как в США патриархат сможет работать беспрепятственно.

Идея перемещения резиденции константинопольских патриархов из стамбульского квартала Фанар в другую страну в силу их трудных отношений с Турцией неоднократно возникала и раньше. Сейчас американские православные греки обвиняют Анкару в нарушении собственной конституции и Лозаннского договора, во вмешательстве в выборы патриарха, непризнании его «вселенского» статуса, отказе в регистрации патриархии как юридического лица, закрытии богословской школы на острове Халки и конфискациях церковного имущества. Если Белый дом примет соответствующее решение, эти обвинения дадут ему основания для предъявления претензий Анкаре и предложения перевода Фанара в США.

Может быть, это произойдет уже во время президентства Дональда Трампа? Тогда, оказавшись на земле могущественного государства, пользуясь его ресурсами и поддержкой, константинопольский владыка стал бы настоящим Вселенским. К чему бы это привело?

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