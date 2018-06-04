Кемерово, 4 июня, 2018, 07:14 — ИА Регнум. Тепловые электростанции Сибирской генерирующей компании (СГК) в Кузбассе приступили к формированию новых запасов топлива на осенне-зимний период 2018—2019 годов. На текущий момент их объем превышает нормативы, которые установлены Минэнерго России.

Служба по связям с общественностью СГК Предприятия СГК в Кузбассе запасают топливо к зиме

Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, генерирующие предприятия СГК в Кемеровской области полностью выработали прошлогодние запасы угля на складах, пройдя через так называемый «технологический ноль». Такая процедура носит плановый характер и проходит на тепловых электростанциях холдинга каждую весну. Это связано с необходимостью обновления складских запасов угля, поскольку при длительном хранении ухудшаются его качественные характеристики.

На текущий момент все шесть тепловых электростанций Сибирской генерирующей компании в Кузбассе уже создают запасы каменного угля и мазута к новому отопительному сезону. Ведется системная работа с поставщиками различных видов топлива и организациями, которые осуществляют их доставку.

К началу июня на складах генерирующих предприятий СГК в Кемеровской области накоплено 1007 тысяч тонн каменного угля. Запасы мазута — 3,8 тысячи тонн.