Вологда, 4 июня, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Прервалась жизнь актёра Вологодского театра для детей и молодежи Тимура Миргалимова. Его тело без признаков жизни было обнаружено 3 июня в комнате общежития по улице Планерной. По основной из версий, 43-летний мужчина свёл счёты с жизнью. В качестве одной из вероятных причин называется конфликт с худруком, пишет портал vologda-poisk.ru. Точную причину смерти и обстоятельства произошедшего установят следственные и правоохранительные органы. В театре информацию о гибели актёра подтвердили.

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«Коллектив Вологодского театра для детей и молодежи скорбит в связи с уходом из жизни артиста Тимура Тагировича Миргалимова. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. О дате прощания будет сообщено отдельно», — говорится в сообщении в группе театра в соцсети.

Тимур Миргалимов окончил Казанское театральное училище в 1994 году, работал в Вологодском театре для детей и молодежи с 2009 года. Он исполнил более 20 ролей, включая роль Меннерса-сына в спектакле «Алые паруса», за которую он был номинирован на профессиональную конкурсную премию им. А. Семёнова Вологодского отделения Союза театральных деятелей РФ «За лучшую мужскую роль второго плана».