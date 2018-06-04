Москва, 4 июня, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Сегодня, 4 июня, в основной период ЕГЭ учащиеся в российских школах сдают экзамены по истории и химии. Госэкзамен по истории дают более 133 тыс. человек, из них около 131 тыс. — выпускники 2018 года. Госэкзамен по химии сдают более 94 тыс. человек, в том числе более 92 тыс. выпускников 2018 года, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

ЕГЭ по истории выбрали 20% участников основного периода. Экзамен проходит в 2861 пункте проведения экзаменов (ППЭ). ЕГЭ по химии выбрали 14% участников основного периода ЕГЭ. Экзамен проходит в 2651 ППЭ.

Результаты ЕГЭ московские школьники смогут узнать онлайн

Проведение ЕГЭ контролируют общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. На экзамене ведется видеонаблюдение. Результаты экзаменов учащиеся узнают не позднее 20 июня. Это можно сделать онлайн на портале mos.ru и с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы».

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Как сообщало ИА REGNUM, ЕГЭ по математике профильного уровня прошел 1 июня в штатном режиме, без серьезных технических сбоев и утечек контрольных измерительных материалов (КИМ). Его сдавали более 421 тыс. человек, в том числе более 413 тыс. выпускников 2018 года.

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