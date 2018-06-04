Вологда, 4 июня, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Следователи устанавливают обстоятельства смерти четырехлетнего мальчика при пожаре в Вологодской области, сообщает 4 июня пресс-службе регионального управления СКР.

Цитата из х/ф «Нити». Реж. Мик Джексон. 1984. Великобритания Сгоревший заживо

По данным следствия, утром 2 июня в деревне Братково Шекснинского района области 62-летняя бабушка оставила спавшего в доме внука без присмотра и вышла на улицу. В это время в одной из комнат произошел пожар, спасатели обнаружили тело мальчика без каких-либо телесных повреждений.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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