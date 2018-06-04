Гватемала, 4 июня, 2018, 12:02 — ИА Регнум. В Гватемале объявлен трехдневный национальный траур по жертвам извержения вулкана Фуэго. Об этом говорится в сообщении правительства страны в соцсети Twitter.

Юхан Кристиан Клаусен Даль. Извержение Везувия. 1821

«Трехдневный траур объявлен на всей территории страны в связи с невосполнимой утратой человеческих жизней, вызванной извержением вулкана», — говорится в сообщении.

По последним данным, в Гватемале в результате извержения вулкана Фуэго погибли 25 человек, еще около 20 пострадали.

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