Омск, 4 июня, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Население массово покидает Омскую область из-за низких зарплат и плохой экологии. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала омский общественный деятель Татьяна Шнейдер, комментируя информацию о том, что в Омской области в очередной раз зафиксирована миграционная убыль населения.

Татьяна Иващенко В Омске

«Постоянную миграционную убыль населения можно объяснить, во-первых, низким уровнем жизни. Зарплаты в регионе — мизерные. О чём вообще можно говорить, если в Омске люди получают по 12−15 тысяч в месяц, и такую работу ещё нужно поискать простому горожанину без связей. При этом цены растут — а уровень жизни всё падает. Я уже молчу о пенсионерах, которые не живут, а выживают», — сказала собеседница ИА REGNUM.

Напомним, как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, за январь — апрель 2018 года в Омскую область прибыло 7,3 тыс. человек, выбыло из региона — 10,4 тыс. человек. За этот период число выбывших превысило число прибывших на 3,1 тыс. человек. Только в апреле в регион прибыло 1,9 тыс. человек, выбыло — 2,8 тыс. человек, миграционная убыль — 896 человек.

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По данным Новосибирскстата, в Омской области средняя зарплата в январе — марте 2018 года составляла 31 548 рублей (по Сибири в целом — 34 915 рублей). Это один из самых низких показателей в Сибирском федеральном округе.

Также Татьяна Шнейдер считает, что население покидает Омскую область и, в частности, Омск из-за плохой экологии:

«Влияет экологическая обстановка, которая не улучшается. У нас в Омске есть район Старая Московка. Там люди вешают на балкон сушиться чистое бельё, а снимают потом — чёрное».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году (был объявлен Годом экологии в России — прим. ИА REGNUM ) в Омске разразился экологический скандал. Горожане постоянно жаловались на распространяющееся по городу зловоние. По факту загрязнения атмосферного воздуха было возбуждено уголовное дело. Уточнялось, что неприятный запах возник из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном (вещество, являющееся добавкой к природному газу, не имеющему запаха — ИА REGNUM ), концентрация которого была превышена в 400 раз. Виновник выбросов не найден до сих пор.

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«Цифры, которые выдаёт Омскстат, являются официальными. По факту, я считаю, положение в регионе хуже с каждым днём. Опять же, для населения в плане инфраструктуры не делается ничего. И не нужно статистических цифр, чтобы это всё увидеть. По сути, Омск — банкрот. К сожалению, никаких действенных мер, чтобы изменить ситуацию, власти не предпринимают», — резюмировала Татьяна Шнейдер.

Напомним, по состоянию на 1 января 2018 года объём муниципального долга Омска достиг 5,97 млрд рублей. Директор городского департамента финансов и контроля Богдан Масан, комментируя эту информацию местным СМИ, заявил, что такой рост муниципального долга недопустим, это критическая цифра.

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