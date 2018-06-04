Санкт-Петербург, 4 июня, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Авиакомпания «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот») приветствует вступление в силу закона, позволяющего вносить авиадебоширов в «черные списки» и отказывать им в дальнейшем в продаже билетов на воздушные суда. Компания готова отказывать в перевозке деструктивным пассажирам, сообщили ИА REGNUM 4 июня в пресс-службе авиаперевозчика.

А/к «Россия» Самолеты авиакомпании Россия

Напомним, 4 июня вступили в силу изменения в Воздушный кодекс Российской Федерации, дающие право авиакомпаниям отказать в продаже билетов авиадебоширам. Включение гражданина черный список воздушных хулиганов будет осуществляться на основании вступившего в силу административного или уголовного наказания за совершение на борту правонарушения, угрожающего безопасности полета.

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Как отмечают в авиакомпании «Россия», раньше у перевозчиков не было законной возможности ограничить перелеты для хулиганов. Теперь же ответственность пассажиров за деструктивное поведение усилена на законодательном уровне. При этом в компании подчеркивают, что к деструктивному поведению относится, например, проявление словесной и физической грубости по отношению к другим пассажирам и членам экипажа, курение на борту или умышленное повреждение имущества.

«Возможность не улететь авиационным транспортом, например, в отпуск может дать повод потенциальным нарушителям более ответственно подходить к контролю за своим поведением. Отстранение так называемых деструктивных пассажиров от обратной перевозки или повторного полета в течение года будет способствовать снижению уровня угроз безопасности полетов», — рассчитывают в а/к «Россия».

Добавим, что авиаперевозчик обязан в письменном виде уведомлять пассажира о внесении его в чёрный список. В свою очередь пассажир имеет право обжаловать данное решение перевозчика в судебном порядке в соответствии с законодательством.

У черных списков есть исключения. Например, случай, когда пассажир, внесенный в такой список, возвращается из пункта отправления, единственным способом транспортного сообщения которого с Россией является воздушная перевозка. Фигуранту «чёрного списка» не может быть отказано в перевозке, если пассажир подлежит административному выдворению, депортации или реадмиссии, направляется к месту лечения или обратно, сопровождает лиц с ограниченными возможностями к месту лечения или обратно, либо направляется на похороны члена семьи или близкого родственника.