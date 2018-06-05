Москва, 6 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 6 июня, отмечается День русского языка. Праздник учредили в день рождения поэта и основоположника современного русского литературного языка Александра Пушкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Пушкин

Решение о проведении Дня русского языка как одного из официальных языков ООН приняли на заседании Департамента общественной информации Секретариата ООН в феврале 2010 года. Праздник учредили в рамках программы развития многоязычия и сохранения культурного многообразия. Одной из целей этой программы является поддержание равноправия всех шести официальных языков ООН: английского, арабского, испанского, китайского, русского и французского.

Русский язык — один из крупнейших языков мира и самый распространенный из славянских языков. Он является родным для 144 млн человек и имеет значительное распространение в 33 странах мира. По общему числу владеющих им как родным, вторым или иностранным, русский язык занимает шестое место. Его опережают английский, китайский, хинди, испанский и арабский.

В июне 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал Указ о ежегодном праздновании Дня русского языка в России. Праздник установили для сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов РФ, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.

По оценкам Россотрудничества, на русском языке в мире говорят минимум 270 млн человек. Странами-лидерами по числу жителей, владеющих русским языком в ближнем зарубежье, являются Украина, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. В странах дальнего зарубежья русский язык наиболее распространен в Польше, Германии, США, Болгарии и Чехии.

6 июня в России также отмечают Пушкинский день. Его начали праздновать еще в советские времена. А в 1997 году, согласно Указу президента РФ «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России», праздник получил государственный статус.