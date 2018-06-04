Минск, 4 июня, 2018, 11:53 — ИА Регнум. В Белоруссии Национальный банк упростил ведение кассовых операций в иностранной валюте, сообщает 4 июня «Беларусь сегодня».

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Согласно сообщению, с 3 июня субъекты хозяйствования могут не использовать печати при работе с наличной иностранной валютой при совершении кассовых операций. Также к отчету о потраченной иностранной валюте во время командировок можно будет прикладывать электронный посадочный талон, распечатанный на принтере. Помимо этого, субъектам хозяйствования дано право самостоятельно выбирать меры для охраны наличной иностранной валюты.

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Напомним, ранее Белоруссия и Казахстан подписали соглашение, которое позволит странам обмениваться последними технологиями в сфере блокчейна. Помимо этого, в Белоруссии узаконен майнинг криптовалюты.