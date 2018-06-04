Калининград, 4 июня, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Калининградское отделение «Единой России» определилась с кандидатами на осенних довыборах в Государственную Думу и Калининградскую облдуму. Как сообщила сегодня, 4 июня, в пресс-служба партии, по итогам праймериз в Госдуму от «ЕР» идет бывший мэр Калининграда Александр Ярошук, в региональный парламент — бывший депутат Госдумы Андрей Колесник.

Alexandr Podgorchuk Александр Ярошук

Ярошук набрал 77,5% голосов, Колесник — 93,5%. Остальные кандидаты по обеим позициям набрали от 16% до 6% голосов.

Всего в предварительном голосовании участвовало порядка 22,2 тыс. жителей Калининградской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что место в Государственной и областной думе от Калининградской области стали вакантными после ряда громких политических событий.

Первое — депутат облдумы Игорь Рудников был лишен мандата, когда выяснилось, что он скрыл наличие грин-карты США.

Второе — в отставку досрочно ушел мэр Калининграда Ярошук, руководивший городом десять лет. На его место был назначен действующий депутат Госдумы Алексей Силанов, который стал компромиссной фигурой между Александром Ярошуком и губернатором Антоном Алихановым.