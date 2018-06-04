Минск, 4 июня, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Белоруссия заняла 32-е место среди 173 стран по уровню почтового развития, говорится в ежегодном отчете за 2018 год Всемирного почтового союза.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР Почтальон Печкин

Согласно сообщению, почтовые операторы оценивались по четырем параметрам: надежность, охват, устойчивость и релевантность, за которые странам начислялись баллы. Суммарно одна страна могла получить максимум 100 баллов. В итоге первое место со 100 баллами заняла Швейцария, второе — Нидерланды, третье — Япония. Белоруссия оказалась на 32 месте, обогнав на одну строчку Украину. Россия заняла 37-е место, США — восьмое.

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Напомним, ранее глава Белоруссии АлександрЛукашенко уволил министра энергетики Владимира Потупчика за поддержку им семейного бизнеса на поставках материалов для строек по завышенным ценам.