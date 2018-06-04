Новосибирск, 4 июня, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть «неспроста» уволил своего первого советника Виктора Толоконского, считает управляющий партнёр DSO Consulting Сергей Дьячков.

Анна Алябьева ИА REGNUM Виктор Толоконский

Напомним, 4 июня Анатолий Локоть подписал заявление об увольнении своего главного советника Виктора Толоконского. Официально Толоконский уволился «по собственному», однако некоторые СМИ, ссылаясь на свои источники, уверяют, что уволен он после визита в Новосибирск заместителя начальника управления внутренней политики администрации президента РФ Александра Харичева 1 июня.

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«Думаю, что увольнение Толоконского — ответный ход «команды Травникова» (врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников — прим. ИА REGNUM ). Цель этого увольнения — выбить базу из-под кандидатуры Анатолия Локтя. Эта цель вполне очевидна, неспроста Локоть уволил Толоконского после визита в Новосибирск замначальника управления внутренней политики администрации президента России Харичева. Я бы дополнительно обратил внимание на телефонные обзвоны с выпадами в адрес Локтя. Короче, выборы губернатора Новосибирской области ещё до их начала становятся цирком. Будем веселиться, что остаётся… При этом вероятно, события на выборах ещё будут разворачиваться — Новосибирская область не тот регион, где можно очень просто «заломать» общество», — высказал ИА REGNUM своё мнение Дьячков.

Отметим, что выборы губернатора Новосибирской области пройдут 9 сентября 2018 года. Назначены они после отставки Владимира Городецкого 6 октября 2017 года. Тогда же мэр Вологды Андрей Травников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области. В Новосибирске «варяга» встретили с опаской и предрекли ему сложности на посту.

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Сегодня Андрей Травников («Единая Россия») является одним из кандидатов на пост главы региона. Наряду с ним о губернаторских амбициях заявил и мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ). Виктор Толоконский (который был снят с должности в сентябре 2017 года — прим. ИА REGNUM ) в ноябре 2017 года был назначен на должность главного советника мэра Новосибирска. Хотя и Андрей Травников ему также предлагал должность.

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После того, как Толоконский принял предложение Локтя, в политических кругах Новосибирской области стали поговаривать, что Травникову будет нелегко бороться во время выборной кампании.

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Однако после того, как Виктор Толоконский стал открыто критиковать решения президента РФ, в частности назначение Травникова он назвал «не лучшим», многие эксперты стали «опасаться» за будущее его политической карьеры.

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