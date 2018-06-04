Ярославль, 4 июня, 2018, 11:36 — ИА Регнум. В Ярославле объявлен открытый конкурс на выполнение исследовательской работы «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения городской агломерации «Ярославская». Информация о конкурсе размещена на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дорога в Ярославле

Начальная цена контракта по разработке документа составляет 23 млн рублей. Заказчиками выступают учреждения органов власти города Ярославля, Ярославского и Тутаевского районов, входящих в агломерацию по проекту «Безопасные и качественные дороги», а также областное казенное учреждение «Ярдорслужба».

Победитель конкурса должен будет исследовать текущее состояние транспортной инфраструктуры агломерации, пассажирские потоки, проблемы с организацией дорожного движения, а также дать свои предложения по улучшению работы в этом направлении.

Главным итогом работы подрядчика должно стать составление «Комплексных схем организации дорожного движения», включающие в себя схемы работы общественного транспорта. Схема организации движения должна предусматривать 10-летнюю перспективу развития дорожной сети. Причем разработчики должны дать свои предложения не только по ремонту и строительству автомобильных дорог, но даже по организации велосипедных дорожек.

Разработать документы придется в довольно сжатые сроки — до 20 ноября 2018 года, причем сдача работ по первому этапу наступит уже 20 июля — спустя месяц после предполагаемого определения победителя.

Ранее попытки организовать дорожное движения на научной основе предпринимались в Ярославле. Так в 2013 году за 11,8 млн мэрия города проводила исследование пассажиропотока для разработки новой транспортной схемы города. Однако ни к каким видимым результатам это мероприятие не привело.