Ярославль, 4 июня, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Новый собственник городского торгово-выставочного центра «Старый город» не намерен менять существующий профиль предприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат муниципалитета города Ярославля, соучредитель ООО «ЭКО» Роман Галагаев.

City-yaroslavl.ru «Старый город»

Напомним, компания ООО «ЭКО», учредителями в которой значатся Иван, Илья и Роман Галагаевы, приобрела полный пакет акций АО «Городской торгово-выставочный центр». Их стоимость составила 178,4 млн рублей.

В связи с этим возник вопрос — сохранит ли «Старый город» профиль рынка, либо же новый собственник имеет какие-либо другие планы на это здание?

«Я думаю, что в соответствии с градостроительным планом все будет по-прежнему. Здесь зона особого регулирования, по соседству имеются памятники, много ограничений, так что какие-то глобальные изменения в ней невозможны. Там никаких других вариантов быть не может, только тот вид, который по Генплану предусмотрен. Строительство в этом квартале просто невозможно исходя из существующей зоны — общественно-деловой, нежилой. Поэтому разговоры о том, что «Старый город» снесут, и на его месте построят жилые дома — не более, чем слухи», — сказал Роман Галагаев.

Он уточнил, что на самом деле это место действительно когда-то рассматривали под строительство жилья, но это было очень давно, когда Ярославль еще не вступил в ЮНЕСКО. Так что слухи, возможно, идут именно отсюда. Роман Галагаев добавил, что профиль предприятия не изменится.

«Будет рынок. А что там еще можно сделать? Офисы никому не нужны. Конечно, надо приводить в порядок само здание, фасады подремонтировать, потому что город стал выглядеть лучше. Так что и «Старый город» должен стать более привлекательным. Возможно, понадобится более эффективно решить вопросы управления», — пояснил Роман Галагаев.

Он отметил, что работа в этих направлениях уже ведется.