Барнаул, 4 июня, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы Алтайского края Виктор Томенко, прибывший в Барнаул из Красноярского края, где он работал председателем правительства, начал активно вникать в специфику вверенного ему региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Алтайского края Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко

После официального введения в должность (1 июня) он успел не только провести оперативное совещание и оправить в отставку правительство, но и оперативно решить вопрос с размещением участкового полиции, сотрудников муниципалитета, почты в Топчихинском районе, где на днях сгорело административное здание. 3 июня он изучал достопримечательности и объекты туркластера Барнаула, а сегодня, 4 июня, стал желанным гостем на открытии Х Международного молодежного управленческого форума «Алтай. Точки Роста — 2018».

Комментируя алтайским СМИ предстоящую избирательную компанию врио губернатора, алтайский пилиттехнолог Константин Лукин, в частности, отметил, что от Виктора Томенко, как новичка, будут ждать изменений, улучшения жизни, и что он имеет хорошую возможность и посмотреть на ситуацию, и показать, что он готов к переменам.

«Выборы сейчас — удачный способ использовать имидж президента, как назначившего Томенко на этот пост, и эффект новизны. В Алтайском крае будет повторен сценарий выборов президента. Будет один основной кандидат — Томенко и остальные. В такой конструкции избрание пройдёт без сучка и задоринки. И, что главное, в глазах населения это будет естественно и легитимно», — подчеркнул политолог.

Напомним, врио губернатора Виктора Томенко назначил президент РФ Владимир Путин своим указом от 30 мая после того, как предыдущий губернатор — Александр Карлин, руководивший регионом более 12 лет, добровольно ушёл в отставку.