Екатеринбург, 4 июня, 2018, 11:11 — ИА Регнум. В Свердловской области одной из обсуждаемых за май тем стала судьба памятника Ленину на площади 1905 года в Екатеринбурге. Также шуму наделала инициатива установки в рабочем посёлке Билимбай бюста Николая II. Подробно — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ленин.

Реконструкция как угроза

О планах по реконструкции гранитной трибуны и постамента памятника Ленину стало известно 17 мая. Их журналистам раскрыл сити-менеджер Александр Якоб. По его словам, в 2019 году площадку ждёт большая реконструкция. В рамках неё планируется снять с постамента памятник Ленину. Реконструкция может продлиться примерно год.

Отметим, Ленин — не первый, кому в центре Екатеринбурга поставили памятник. Изначально на Кафедральной площади возле одноимённого собора стоял памятник Александру II. В 1917 году его снесли. Затем на этом месте были «Статуя свободы», памятники Карлу Марксу и освобождённому человеку.

К тому времени площадь уже называлась 1905 года. А в 1930 году был взорван Кафедральный собор. На его месте воздвигли гранитную трибуну. Несколько лет здесь стоял портрет Сталина. В 1948 году вождю открыли памятник, который снесли в 1953-м.

В 1957 году на площади 1905 года установили памятник Ленину. Он и стоит здесь уже больше 60 лет. После распада СССР неоднократно звучали предложения убрать его из центра города. В связи с этим планы чиновников демонтировать скульптуру Ленина, пусть и, как они заявляют, временно, встревожили общественность. У людей ещё свежа в памяти история с Краснознамённой группой, которую в конце января 2013 года под покровом ночи демонтировали с Плотинки. Говорили, что временно, ради установки часов, которые отсчитывали время до Олимпиады в Сочи. Но на место её так и не вернули. А сити-менеджер Александр Якоб прямо заявил журналистам, что на этом месте может быть только объект «вне времени», то есть без всякой привязки к каким-либо событиям.

Отметим, что проекта реконструкции пока нет. Его ещё предстоит создать. Но граждане уже насторожились. На форумах и в соцсетях они заявляют о своих сомнениях в целесообразности реконструкции гранитной трибуны и требуют не трогать скульптуру.

«Руки прочь от дедушки Ленина! Помню я эти «реставрации», — написала на своей странице в Facebook одна из местных журналисток.

Также ситуацию на контроль взяли представители КПРФ. Лидер свердловских коммунистов и депутат областного Заксобрания Александр Ивачёв намерен проследить за судьбой памятника Ленину.

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Нежеланный бюст

Ещё одной касающейся памятников обсуждаемой темой мая стала установка в рабочем посёлке Билимбай бюста Николая II. Эта инициатива была озвучена 18 мая в Екатеринбурге на общественном форуме «Царский», посвящённом 150-летию со дня рождения Николая Романова.

Отметим, юбилей последнего российского императора на Урале отметили с размахом. Были проведены детский крестный ход, мотопробег, праздничная архиерейская литургия. А на площадке киноконцертного театра «Космос», входную группу которого в сентябре 2017 года протаранил противник показа фильма «Матильда», состоялся общественный форум «Царский». На этом мероприятии собрались философы, общественники, богословы, историки. Все вместе они отмечали положительную, по их мнению, роль Николая в судьбе России.

Здесь же и прозвучало заявление о том, что на Урале установят бюст Николая. Его сделал руководитель свердловского областного Союза десантников Евгений Тетерин. Поставить бюст планируется в рабочем посёлке Билимбай.

Отметим, Николай Романов никогда не был в этом посёлке. Но то, что именно там хотят поставить его бюст, можно объяснить. Вместе с Союзом десантников инициатором этого проекта является фонд «Строганофф». Он же и оплатил изготовление скульптуры. Билимбай же до революции был одним из главных для промышленников Строгановых. И фонд «Строганофф» занимается, в том числе, сохранением исторического наследия посёлка.

Однако с бюстом Николаю всё вышло неоднозначно. Некоторые местные жители знать ничего не знали об этой инициативе и весьма удивились. В коллективном письме митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу они опасаются, что бюст будет напоминать о Гражданской войне, спровоцирует конфликты, и попросили найти для этого другое место.

Выдержки из письма привело издание Ura.ru. Однако, по сведениям фонда «Строганофф», вопрос о том, устанавливать в посёлке бюст Николая или нет, обсуждали несколько недель назад. И тогда, дескать, слов против не было. А проектом очень заинтересовалась епархия.

Отметим, жителям Билимбая и инициаторам установки бюста в итоге удалось прийти к компромиссу. Его поставят не на улице, как планировалось ранее, а в помещении местного храма. А тем временем Урал готовится к 100-летию со дня расстрела Николая Романова, его семьи и приближённых. Памятные мероприятия пройдут в июле. Ожидается, что Свердловскую область посетит патриарх Кирилл, и возможно, что он наведается в Билимбай.

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