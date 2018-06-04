Москва, 4 июня, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Правительство РФ поддержало позицию министерства финансов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли до 2024 года, сообщает 4 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По их данным, кабмин согласовал поэтапное снижение экспортной пошлины в течение шести лет, начиная с 2019 года, а не ждать еще год, как этого хотели представители нефтяного бизнеса. Продвижение по соответствующему вопросу произошло после того, как правительству поручили найти 8 трлн рублей на выполнение майских указов президента России Владимира Путина.

Таким образом, бюджет в первый год получит дополнительно 80 млрд рублей, а за шесть лет — 1,6 трлн рублей, что покроет 20% от необходимых для выполнения указов главы государства 8 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно новому указу, Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, снизить вдвое бедность, повысить доходы населения и увеличить продолжительность жизни населения.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что на реализацию нового майского указа российского лидера потребуется минимум 8 трлн рублей.

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