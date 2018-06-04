Минск, 4 июня, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Понятие «домашнего хулиганства» предложила ввести в кодекс Белоруссии об административных правонарушениях (КОАП РБ) генеральная прокуратура республики, сообщает 4 июня БЕЛТА.

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Согласно сообщению, генпрокуратура предложила привлекать к административной ответственности хулиганов, нарушающих покой жителей в домах. При этом если установить личность хулигана не удалось, то ответственность будет возлагаться на собственника жилого помещения.

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Напомним, ежегодно в Белоруссии в полицию поступает порядка 40 тыс. жалоб на хулиганов в ночное время суток, однако только восьмая часть заявлений рассматривается правоохранителями. При этом действующая статья административного кодекса «Нарушение правил пользования жилыми помещениями» почти не применяется.